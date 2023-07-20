48 قتيلا.. الإمارات تعزي الجزائر في ضحايا الحادث المروري

عبّرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجزائر في ضحايا حادث مروري وقع جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

كانت قد أفادت الإذاعة الجزائرية، بارتفاع حصيلة قتلى الحادث المروري في ولاية تمنراست إلى 48 قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، امس الأربعاء، في وقت سابق أن 34 شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب 12 آخرون، في حادث مروي مروع إثر اصطدام سيارة مع حافلة نقل.