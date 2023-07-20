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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوروبي: روسيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية بعد تعليق اتفاق الحبوب

صدى البلد

قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" اليوم الخميس إن روسيا مسئولة عن حدوث أزمة إمدادات غذائية عالمية كبيرة، وذلك عقب أيام من إعلانها تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.


وأضاف بوريل - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "ما نعرفه بالفعل هو أن هذا سيؤدي إلى أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم ".. كما اتهم روسيا بشن هجمات متعمدة على منشآت تخزين الحبوب في مدينة "أوديسا" الواقعة جنوبي أوكرانيا، والتي أشار إلى أنها ستعمل على تفاقم أزمة الغذاء .


وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق يوم الاثنين الماضي وسط إدانة واسعة النطاق من أوكرانيا وحلفائها الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الأسعار .


يشار إلى أن هذا الاتفاق - الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي - سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها عبر البحر الأسود.. وقد تم تجديد الاتفاق ثلاث مرات، لكن روسيا تقول إنها واجهت عقبات في تصدير منتجاتها .


وقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إنه لن يجدد الاتفاقية حيث أن هدفها الرئيسي - وهو توفير الحبوب للدول المحتاجة - "لم يتحقق".
 

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