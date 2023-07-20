عميد معهد القلب الأسبق يوضح خطورة الإجهاد الحراري وضربة الشمس.. فيديو

أكد الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، أن الله خلق في الإنسان جهازا لتنظيم درجة حرارة الجسم، بحيث تكون درجة حرارة الجسم ثابتة عند 37 درجة، ففي الأجواء الحارة لا تزيد على 37، وفي الأجواء الباردة لا تقل عن 37.

عميد معهد القلب الأسبق: جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية

وقال شريف عبد الهادي، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إن جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية الموجودة في الجلد والغدد العرقية، والأوعية الدموية تتسع عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ليحدث تبادل بين حرارة الجسم وحرارة الجو فتنخفض درجة حرارة الجسم.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، أن الغدد العرقية تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ثم يتبخر هذا العرق فتنخفض درجة حرارة الجسم لتظل ثابتة عند 37 درجة.

عميد معهد القلب الأسبق: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب الاحتباس الحراري

وأشار عميد معهد القلب الأسبق إلى أن الأرتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب الاحتباس الحراري "الإجهاد الحراري"، أو ضربة الشمس، مؤكداً أن الاحتباس الحراري قد يحدث داخل المنزل في أماكن غير جيدة التهوية.

وتابع: "ضربة الشمس تحدث عند المشي تحت الشمس المباشرة، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم حتى تصل إلى 40 درجة، وضربة الشمس تسبب وفاة 10% ممن يصابون بها".

