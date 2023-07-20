«القومي للترجمة» يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

وقع المركز القومي للترجمة بروتوكول تعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، بحضور الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز، والدكتور عباس زواش مدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ورئيس قسم الترجمة العلمية بالمعهد الدكتورة نجلاء بطرس.

ويشمل البروتوكول التعاون مجال النشر المشترك واصدار الكتب المترجمة عن الفرنسية في مجالات الآثار والحضارة المصرية القديمة وأيضًا تقديم دورات تدريبية مشتركة للطلبة والباحثين في مجالات الترجمة التخصصية من الفرنسية إلى العربية وتنظيم مسابقات كشاف المترجمين لتدريب أجيال جديدة من المترجمين في المجالات التخصصية في الترجمة على رأسها الحضارة المصرية القديمة والدراسات القبطية والإسلامية.