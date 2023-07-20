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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«القومي للترجمة» يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقع المركز القومي للترجمة بروتوكول تعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، بحضور الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز، والدكتور عباس زواش مدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ورئيس قسم الترجمة العلمية بالمعهد الدكتورة نجلاء بطرس.
ويشمل البروتوكول التعاون مجال النشر المشترك واصدار الكتب المترجمة عن الفرنسية في مجالات الآثار والحضارة المصرية القديمة وأيضًا تقديم دورات تدريبية مشتركة للطلبة والباحثين في مجالات الترجمة التخصصية من الفرنسية إلى العربية وتنظيم مسابقات كشاف المترجمين لتدريب أجيال جديدة من المترجمين في المجالات التخصصية في الترجمة على رأسها الحضارة المصرية القديمة والدراسات القبطية والإسلامية.

مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية الدكتور عباس زواش بروتوكول تعاون بين الجهتين

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