أعرب الكرملين ،اليوم الخميس، عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا.



علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بناءً على طلب من الصحفيين على إعادة انتشار لواءين على الحدود مع بيلاروسيا: "بالطبع، هذا يثير القلق، في الواقع هذه عدوانية بولندا، هذا الموقف العدواني حقًا، تجاه كل من روسيا وبيلاروسيا، سبب لزيادة الاهتمام".



وقررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 ضابط شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".

وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 ضابط شرطة.



وصرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في 28 يونيو الماضي، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاجنر" هناك.



وقال كاتشينسكي للصحفيين أنه من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك، وهذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".