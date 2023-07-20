أهمية يوم عاشوراء وفضله.. نجى الله فيه سيدنا موسى وهذا فضل صيامه

أهمية يوم عاشوراء وفضله، يوم عاشوراء، هو يوم له فضل وشأن عظيم في قلوبنا نحن المسلمين يوافق اليوم العاشر من شهر الله المحرم وسمي بعاشوراء نسبة لأنه العاشر من شهر المحرم نستحضر وننتظر هذا اليوم لصيام تاسوعاء وعاشوراء.

ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّى الله سبحانه وتعالي فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وجنده ، بعد أنْ أغرقهم الله ، وكفّ أذاهم عن موسى ومن آمن معه، وفي يوم عاشوراء الذي نجى الله فيها سيدنا موسى، كان موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم شُكراً لله سبحانه على نعمته وفَضْله ، كما كان أهل الكتاب يعظّمون هذا اليوم ويصومونه، وكانت قريش قبل الإسلام تصومه، حتى نلاحظ أن الشرائع السماوية اجتمعت على صيام هذا اليوم.

وأخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (كانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ ، وأَمَرَ بصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَومَ عَاشُورَاءَ ، فمَن شَاءَ صَامَهُ ، ومَن شَاءَ تَرَكَهُ )، فكان النبيّ صلي الله عليه وسلم والمسلمون يصومون يوم عاشوراء حين هاجروا إلى المدينة المُنوَّرة قبل فرض صيام رمضان ، ثمّ خيّرهم النبيّ في صيام عاشوراء بعد أن فرض الله عليهم صيام رمضان ، وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة -رضي الله عنه- في بيان فَضْل صيام عاشوراء : (صِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ

فضل يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحرَّم وشهر المحرم هو أول الشهور الهجرية التي تنتهي بشهر ذي الحجة موسم الحج ، وهو من أشهر الله المحرمة التي تعظم فيها الأجورويقبل فيها الدعوات وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ) وفي هذا الأمر دليل واضح-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصوم العاشر من محرّم ، وأظهر عزمه على صيام التاسع مع العاشر حتى يخالف اليهود والنّصارى.

وفي فضل يوم عاشوراء يقول سيدنا النبي ﷺ: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء ، عاشوراء كانت تصومه قبيلة قريش ولما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرًا لله صامه موسى شكرًا لله ونحن نصومه، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : نحن أحق وأولى بـموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فالسنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشوراء.

والسنة أن يصام قبله يوم أو بعده يو م ، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : صوموا يومًا قبله ويومًا بعده أو يومًا قبله أو يومًا بعده .



فضل صيام يوم عاشوراء

فضل صيام يوم عاشوراء، يأتي يوم عاشوراء هذا العام في الصيف وفي الحر الشديد لذا ثوابه مضاعف لما فيه من مشقة بمشئة الله تعالى، وفي صيام يوم عاشوراء المسلم يحصل على فضائل عظيمة ففي صيام هذا اليوم تكفير ذنوب السنة الماضية وهناك دليل من الحديث النبوي الشريف ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، أنّه قال : سُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَاشُورَاءَ؟ فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ).

وذهب النوويّ ، والقاضي عياض إلى أنّ أجر صيام عاشوراء تكفير صغائر الذنوب دون الكبائر لأنّ الكبائر تحتاج إلى التوبة ، وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، وتكفير الذنوب بالأعمال الصالحة هي لصغائرها؛ كما في قوله صلّى الله عليه وسلّم : (الصَّلَواتُ الخمسُ، والجمُعةُ إلى الجُمعةِ، كفَّاراتٌ لما بينَهُنَّ، ما لَم تُغشَ الكبائرُ). اتِّباع سُنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك ؛ فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه عندما سُئِلَ عن يوم عاشوراء أنّه قال : (ما عَلِمْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ علَى الأيَّامِ إلَّا هذا اليومَ).

وفي فضل صيام يوم عاشوراء هو الأسوة بسيدنا النبي، والسير على نهجه، والسَّير على نَهج صحابة رسول الله في صيام يوم عاشوراء ، كما أنهم كانوا يصومون أبنائهم هذا اليوم وهناك حديث شريف ورد عن الربيع بنت عفراء رضي الله عنها أنّها قالت: (أَرْسَلَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلى قُرَى الأنْصَارِ، الَّتي حَوْلَ المَدِينَةِ: مَن كانَ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَن كانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَومِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذلكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ منهمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَذْهَبُ إلى المَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لهمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ علَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إيَّاهُ عِنْدَ الإفْطَارِ.

دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء

اللهمّ ألهم زوجي وأبنائي رُشدهم، وقِهم شرّ أنفسهم، وعافِهم واعفُ عنهم.

اللهمّ اغفرلهم ذنوبهم، وأصلح سرائرهم، ولا تُزِغ قلوبهم بعد إذ هديتهم، وثبّتهم على الإيمان.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتهم نباتاً حسناً ، ويجعلهم قرّة عينٍ لي .

أسأل الله أن يوسّع على زوجي وأبنائي في أرزاقهم، و أن يبارك لهم فيه، ويغنيهم عن سؤال الناس.

اللهمّ اجمعني بهم في الجنة، في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مُقتدر .

أدعية يوم عاشوراء

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء.

فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت

بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من

سواك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

• اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي ، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلي الله عليه وسلم ، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.

• اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين.

• اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

• اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني .

اَللَّهُمَّ كَتَبْتَ الْاثارَ، وَ عَلِمْتَ الْاَخْبارَ، وَ اطَّلَعْتَ عَلَى الْاَسْرارِ، فَحُلْتَ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقُلُوبِ، فَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلانِيَةٌ، وَ الْقُلُوبُ اِلَيْكَ مُفْضية، وَ اِنَّما اَمْرُكَ لِشَيْ ءٍ اِذا اَرَدْتَهُ اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

فَقُلْ بِرَحْمَتِكَ لِطاعَتِكَ اَنْ تَدْخُلَ في كُلِّ عُضْوٍ مِنْ اَعْضائي وَ لاتُفارِقَني حَتّى اَلْقاكَ، وَ قُلْ بِرَحْمَتِكَ لِمَعْصِيَتِكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ اَعْضائي، فَلاتَقْرَبْني حَتّى اَلْقاكَ،

اَللَّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ تَبْتَلِيَني بِبَلِيَّةٍ تَدْعُوني ضَرُورَتُها عَلى اَنْ اَتَغَوَّثَ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَعاصيكَ.

اَللَّهُمَّ وَ لاتَجْعَلْ بي حاجَةً اِلى اَحَدٍ مِنْ شِرارِ خَلْقِكَ وَ لِئامِهِمْ، فَاِنْ جَعَلْتَ لي حاجَةً اِلى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَاجْعَلْها اِلى اَحْسَنِهِمْ وَجْهاً وَ خَلْقاً، وَ اَسْخاهُمْ بِها نَفْساً، وَ اَطْلَقِهِمْ بِها لِساناً، وَ اَسْمَحِهِمْ بِها نفسا،

اَللَّهُمَّ اِنَّ الْامالَ مَنُوطَةٌ بِكَرَمِكَ، فَلاتَقْطَعْ عَلائِقَها بِسَخَطِكَ، اَللَّهُمَّ اِنّي اَبْرَءُ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ اِلاَّ بِكَ، وَ اَدْرَءُ بِنَفْسي عَنِ التَّوَكُّلِ عَلى غَيْرِكَ. فأمدنى بمددك وسابغ عفوك،ومزيد فضلك وكرمك فى أمزر الدين والدنيا والآخرة.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

دعاء لأبى المتوفى في عاشوراء

للآباء دين على الأبناء لا يستطيعون قضائه حتي ولو أفنوا كل حياتهم لرد ذلك الدين لا يستطيعون قضاءه وسداده، والموت حقيقة لا مفر منها ، يسبب نوع من الحزن الشديد وألم الفراق ، وإذا توفي الأب تكون هي اللحظات الصعبة على نفس الابناء، وكل ما يمكنهم فعلة هو طاعتهم في الدنيا والاحسان إليهم حتي بعد وفاتهم بالدعاء لهم ، والدعاء من أقرب الأعمال التي تقرب العبد من ربه لذا علينا بدعاء لأبي المتوفي في عاشوراء.

ونقول في دعاء لأبى المتوفى في عاشوراء ارحم يالله وجها اشتاقت إليه روحي وضحكات غابت أوجعني فقدانها ، اللهم أرحم من كان طيب الذكر بالدنيا ومن أفجعني رحيله رحم الله روحا لم أكف عن اشتياقها منذ أن رحلت .

-اللهم ارحم من حن لهم القلب وهم تحت التراب و أغفر لهم وأنزل نورا من نورك عليهم ووسع قبورهم و آنسهم في وحشتهم واجمعنا في جنات تجري من تحتها الأنهار.

أول سنة تبدأ بدون ابي رحمه الله وغفر له ، تمضي الأيام والوجع مستمر فالحمدلله الذي جعل بيننا وبين الموتى الدعاء والصدقة ، اللهم ارحم أبي واغفر له وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين .

عام مضى وعام اتى ، اللهم في صبح اليوم الذي ترفع فيه الاعمال إليك إجز أبي خير الجزاء ، اللهم أعطه من نعيم الجنة حتى يرضى وافتح بيبان النعيم له في قبره حتى يسعد وأنر يامنان عليه مرقده حتى يستبشر بقدر شوقنا اجمعنا به في جنتك واحبابه في يوم به لانشقى .

اللهم في هذه الساعه المباركه اجعل قبر ابي روضه من رياض الجنه واغفر له ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها وتغمده بواسع رحمتك.

-اللهم ارحم أبي واجعل اعوامه في الجنة أجمل واجعل فرحته بك إلاهي وبلقائك ، اللهم اجعل العام الجديد خيرا علينا جميعا وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واجعلها سنه استقرار ورحمه.

-اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة استودعك أبي النائم في قبره فارحمه برحمتك واغفرله واكرمه بلطفك وكرمك والنظر الى وجهك الكريم واجعله من الضاحكين المستبشرين واجمعنا به في الجنه .

-اللهم في السنه الجديده ارحم ابي واغفر له وتقبله بواسع رحمتك ، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ، اللهم اجعله في الفردوس الاعلى من الجنه.

-أبي ها هي اقبلت السنة الجديدة بدونك كل عام وانت في الجنة سعيد ، اللهم ارحمه فهو اغلى مافقدت اسألك ربي بكل اسم هو لك ان تغفر له .

اللهم أجعلها السنه الجديدة سنة مغفره ورحمه ، اللهم أرحم من مات وفقدناه ، اللهم اجعل السنه الجديده خير علينا ووفقنا وارزقنا جميعا بما تحبه وترضاه ، اللهم اني استودعك ابي في قبرة في بدايه السنة الجديدة وأسألك برحمتك ان تجعل قبرة روضة من رياض الجنة ولا تحرمه من جنتك يا ارحم الراحمين .اللهم اني استودعك ابي في قبرة في بدايه السنة الجديدة وأسألك برحمتك ان تجعل قبرة روضة من رياض الجنة ولا تحرمه من جنتك يا ارحم الراحمين بدأت السنة الجديدة وانطوت السنة الفائتة بهدوء ، اللهم ارحم من غاب عنا واطوي ذنوبنا غفرانا .