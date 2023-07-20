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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

صدى البلد

 نشر أحمد مصطفى زيزو صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر زيزو وهو يستعرض لياقته البدنية ببمارسة التمارين و علق كاتبا:Dream it,believe it, achieve it

وفجّر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى الأهلي.

وقال "شوبير، في برنامجه الإذاعي، إن كرة القدم تعيش عصر الاحتراف وكل شيء وارد حدوثه على أرض الواقع، مضيفا: "البعض يتحدث بسخرية عن إمكانية انتقال زيزو وفتوح ثنائي الزمالك إلى الأهلي بعد إعلان إدارة النادي الأحمر بشكل رسمي عن التعاقد مع إمام عاشور".


وأضاف: "هذا الأمر قد يكون واقعًا وليس مستبعدا حدوثه، فاللاعب الذي يجد فرصة أفضل أو يعاني في تأخر صرف مستحقاته المالية قد ينضم إلى فريق آخر".

واختتم أن إمام عاشور ساهم في فوز الزمالك بالعديد من البطولات وسيكون له دور مؤثر مع الأهلي.

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