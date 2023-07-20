تنسيق الجامعات 2023.. شروط النجاح باختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية

تتابع كليات التربية الموسيقية بالجامعات المصرية تسجيل طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها وفق لتعليمات وزارة التعليم العالي.

خطوات التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٣٣

ويجب على الطلاب الراغبين بالتقدم للالتحاق بكليات التربية الموسيقية التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني عبر هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg فى موعد اقصاه 27 يوليو 2023 .

اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية ٢٠٢٣

وكشفت ادارة جامعة حلوان انه يشمل نظام الاختبارات بكلية التربية الموسيقية لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاتي :

يتم القبول كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

القبول يتم خارج قاعدة القبول الجغرافي ومتاح أمام جميع الطلاب.

يتم ترشيح الطلاب للكلية بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب وترتيب رغباته بعد اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن المسمى الخاص بهذه الكلية عند التقدم عن طريق الإنترنت.

تقتصر هذه الاختبارات على كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان فقط ولا يؤهل اجتياز هذه الاختبارات القبول بكليات التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، وكلية التربية شعبة التربية الموسيقية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

قواعد اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية



كشفت إدارة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك التفاصيل الخاصة بالاختبار للطلاب الراغبين بالتقدم إليها حيث يشمل اختبار مقابلة شخصية (الاختبار المهاري) ومجموعة الكلي 100 درجة و ينقسم إلى الغناء الحر والنطق الصحيح من 20 درجة، والجانب اللحني من 50 درجة، والجانب الإقاعي من 30 درجة ، كما يشمل زمن اختبار الطالب الواحد في المقابلة السخصية الخاصة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان 15 دقيقة تقريبًا.

شروط النجاح باختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

وتشمل شرط النجاح في اختبارات قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على 60% لحصوله على كلمة لائق.