عايدة غنيم تكشف حقيقة الخلاف بين سمية الخشاب وغادة عبد الرازق

كشفت الفنانة عايدة غنيم، عن حقيقة وجود خلاف بين سمية الخشاب والفنانة غادة عبد الرازق، خلال كواليس مسلسل عائلة الحاج متولي، من بطولة الفنان نور الشريف، قائلة إن الحديث عن وجود خلافات بينهما عار تماما من الصحة، وكل تلك الأخبار خاطئة، إذ أنه لم يكن هناك أي خلاف بينهما تماما.

عايدة غنيم تتحدث عن كواليس مسلسل عائلة الحاج متولي

وأضافت "غنيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنا بنفطر ونتغدى سوا، وكنا دايما بنتسحر مع بعض عشان التصوير في بعض الأوقات كان في رمضان، الكواليس كانت حلوة جدا، وكانوا الاتنين بيحبوا بعض جدا في الكواليس، ومكنش فيه أي مشاكل ما بينهم على الإطلاق".

وتابعت عايدة غنيم، أنها كانت تستمتع كثيرا بكواليس هذا المسلسل، خاصة في ظل القبول الكبير التي وجدته من الفنانة سمية الخشاب والفنانة غادة عبد الرازق، "كانت الفنانة سمية الخشاب تقعد تهزر معايا ونجري ورا بعض، والكواليس كانت حلوة جدا".

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي، مازال الناس يتذكروه حتى الآن، ومازال له ردود أفعال في الشارع المصري، وهذا أمر يسعدها كثيرا حينما تقابل المعجبين في الشارع.