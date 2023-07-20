عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة غنيم تكشف حقيقة الخلاف بين سمية الخشاب وغادة عبد الرازق

سمية الخشاب وغادة
سمية الخشاب وغادة عبد الرازق

كشفت الفنانة عايدة غنيم، عن حقيقة وجود خلاف بين سمية الخشاب والفنانة غادة عبد الرازق، خلال كواليس مسلسل عائلة الحاج متولي، من بطولة الفنان نور الشريف، قائلة إن الحديث عن وجود خلافات بينهما عار تماما من الصحة، وكل تلك الأخبار خاطئة، إذ أنه لم يكن هناك أي خلاف بينهما تماما. 

عايدة غنيم تتحدث عن كواليس مسلسل عائلة الحاج متولي 

وأضافت "غنيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنا بنفطر ونتغدى سوا، وكنا دايما بنتسحر مع بعض عشان التصوير في بعض الأوقات كان في رمضان، الكواليس كانت حلوة جدا، وكانوا الاتنين بيحبوا بعض جدا في الكواليس، ومكنش فيه أي مشاكل ما بينهم على الإطلاق".

وتابعت عايدة غنيم، أنها كانت تستمتع كثيرا بكواليس هذا المسلسل، خاصة في ظل القبول الكبير التي وجدته من الفنانة سمية الخشاب والفنانة غادة عبد الرازق، "كانت الفنانة سمية الخشاب تقعد تهزر معايا ونجري ورا بعض، والكواليس كانت حلوة جدا". 

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي، مازال الناس يتذكروه حتى الآن، ومازال له ردود أفعال في الشارع المصري، وهذا أمر يسعدها كثيرا حينما تقابل المعجبين في الشارع.

 

عايدة غنيم عائلة الحاج متولى برنامج كلام الناس ام بي سي مصر رمضان سمية الخشاب غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يلجأ للأمم المتحدة لاستعادة الجندي المعتقل في كوريا الشمالية

إمداد الوقود وقطع الغيار.. ما هو دور وحدة "علمين 2" مع الكراكة "حسين طنطاوي".. فيديو

ضربة روسية قاصمة.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن الموجة الحارة| فيديو

لا يهتم بـ أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل من اندلاع حرب عالمية

سيناتور أمريكي ينشر دليل تورط بايدن في فضائح رشوة وفساد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من الجلوس أمام المراوح والتكيفات لهذه الأسباب

شاهد فستان نوال الزغبي علي عارضة الأزياء يثير الجدل بالسوشيال ميديا

يعتبر ببلاش .. شاهد | سعر فستان روبي الابيض في كليب ليالي

اذهب للمستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

فيديو

سر السيارة التي كادت تفسد صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

2023 الأكثر سخونة منذ 125 ألف سنة .. موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا وألسنة لهب تتربص برئة الأرض «فيديوجراف»

شغلتك رقاصة ؟!.. شقيقة ريم طارق ترد على تصريحات حسن شاكوش

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ