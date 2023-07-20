أحمد حسن: كولر تلقى عرضا مغريا من منتخب عربي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن بقاء مارسيل كولر بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: خاص.. مارسيل كولر تلقى عرضا مغريا من أحد المنتخبات العربية لكنه رفض، وأكد رغبته في البقاء مع الأهلي.

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاعتماد على التشكيل الأساسي في مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار كولر بالاعتماد على التشكيل الأساسي ورفض فكرة إراحة بعض نجوم الفريق خلال مواجهة بيراميدز في ظل سعيه إلى الفوز بها وتجنب الخسارة للسير بخطى ثابتة نحو دوري اللا هزيمة.

وواصل الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، فيما استكمل بقية اللاعبين المران بفقرات بدنية وخططية متنوعة، بينما أدى الحراس تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.

وكان الفريق قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات البطولة التي توج الفريق بلقبها.