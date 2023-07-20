طلاب تكنولوجيا تعليم حلوان يشاركون بمسابقة دولية بانجلترا لتقليل انبعاثات الكربون بالسيارات

كشفت جامعة حلوان سفر ثلاث طلاب من مُمثلين فريق كلية التكنولوجيا و التعليم بمسابقة الفورمولا إلي جامعة اكسفورد برووكس بإنجلترا، ويأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر بين كلية التكنولوجيا والتعليم ونظيرتها جامعة اكسفورد، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتور احمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

وأوضح لطفي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة ويتضمن مجال التغيرات المناخية وجهود الحد من انبعاثات الكربون كمسبب رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري، وان مشروع الفورمولا الطلابية يعتبر تحدي تعليمي تنظمه مؤسسه المهندسين للسيارات في انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب في مختلف المجالات الهندسية الي وظائفهم المستقبلية.

ومن جانبه أشار الدكتور الجيوشي إلي أن المسابقة تضع الخطوات النهائية حيث اشترك في المسابقة عدد كبير من كليات الجامعات وأن هذه المسابقة اوشكت ان تؤتي ثمارها بعد تعب ومجهود كبير وان سفر الطلاب يهدف لتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري Global Warming كنتيجة مباشرة للانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية و المركبات المختلفة في قطاع النقل،

كما اكد علي أن الفريق قادر علي الابتكار والتميز من خلال المشاركة الفعالة بين أعضاء الفريق والتعاون والتعليم القائم علي البحث العلمي والمناقشة من خلال خطة عمل واضحة .

كما نوه إلي ان المسابقة النهائية للمشروع ليست الهدف النهائي لنا مهما كانت النتائج نحن نعتز بتعليم طلابنا تحمل المسؤولية والاعتماد علي النفس وطرق المنافسة الشريفة الموضوعه علي خطط ومبادئ وقيم اساسية .

جدير بالذكر ان الطلاب المشتركين في السفر وممثلين نيابة عن فريق الفورمولا هم: امل عبدالرحمن ، عبدالرحمن عبدالفتاح ، سيد رمضان.