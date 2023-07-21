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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر الأسهم المتوسطة يقفز 2% خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17578.67 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3500.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5185.97 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21354.23 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 5422.65 نقطة.

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.544 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 15 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.868 مليار ورقة منفذة على 340 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 97.93% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.07%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

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