عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كتف مكشوف .. زوجة لاعب الزمالك السابق تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

زوجة التونسي حمدى
زوجة التونسي حمدى النقاز

جذبت ميرڤا النقاز، زوجة حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، انظار متابعيها فى احدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام ".

وبدت زوجة التونسي حمدي النقاز بإطلالة لافتة، مرتدية فستان مكشوف بصيحة الكتف الواحد باللون الفوشيا، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت ماكياج ناعما مرتكزًا على الألوان الجذابة مع لون الاحمر، في الشفاه.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

وعلي جانب اخر استقر مسئولو نادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٧٢٠_٠٥٥٥٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٠_٠٥٥٥٢٤
زوجة التونسي حمدى النقاز ميرفا النقاز احدث ظهور لها اطلالة تبرز انوثتها لاعب الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

إدانات عربية وإسلامية شديدة لتدنيس المصحف في السويد

أوبو تطرح رينو Oppo Reno10 رسميا للحجز المسبق

بريطانيا تدين بشدة الاعتداء على السفارة السويدية في بغداد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مفاوضات ضم سوزا ويعلن عودة نجم الفريق

تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

لا تطبخوا فيها.. حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ