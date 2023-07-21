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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: أوسوريو عنيد وجمهور الزمالك لن يتحمل

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تحرك إدارة الأهلي لتمديد عقد مارسيل كولر مبكرًا قرار سليم تمامًا، بعدما صنع الهدوء داخل غرفة الملابس، بالإضافة لحصد الألقاب المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن من حقه بالفعل الحصول على زيادة في راتبه بعد الانجازات الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كولر من نوعية المدربين التي تحب الاستقرار، وسبق وقاد فرق لفترات طويلة، عكس بيتسو موسيماني الذي قرر الرحيل سريعًا، بالإضافة إلى أن المدرب السويسري لديه مميزات رائعة في اختيار اللاعبين وتطويرهم".

 

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وأضاف: "أوسوريو مدرب عنيد ويريد مفاجأة الخصم لكنه حسب الأمور بشكل خاطئ، لكن الأغرب من ذلك تصريحاته بعد ذلك ومحاولة تبرير الأخطاء التي وقع فيها، ولذلك فهو لديه مشكلة بعدما قام بتبرير ما قام به في لقاء القمة، ولم نرى كولر يبرر الخسارة أمام صن داونز مثلما فعل مدرب الزمالك".

وواصل: "طريقة مدرب الزمالك جيدة وأحب طرق اللعب الجديدة، لكنها تحتاج لاعبين آخرين بمواصفات مختلفة، أي مدرب يطبق أفكاره وفقًا للعناصر المتاحة، حسن شحاتة حاز على الألقاب بـ ليبرو و2 مساكين وظهيرين، ولعب بأداء هجومي جيد".

وأكمل: "جمهور الزمالك لن يتحمل أي دروب جديد، ولو حدث أي مشكلة جديدة سيتم إقالة أوسوريو، لكن لو تم تدعيم الفريق بـ4 صفقات مع عودة المعارين قد يحقق شيئا والأنسب حاليا بقاء المدرب لحين إشعار آخر".

وأتم: "دائمًا نفسد الاحتفالات الجيدة، مشهد دخول درع الدوري إلى استاد القاهرة غير جيد، وهو درع تاريخي للكرة المصرية مكتوب عليه أسماء الأبطال".

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