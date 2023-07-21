مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-7-2023

تنطلق اليوم الجمعة 21 - 7 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة لوهافر ضد باريس سان جيرمان وديا فضلا عن مباراة سيلتا فيجو ضد بنفيكا.
مواعيد مباريات ودية
لوهافر X باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساء
سيلتا فيجو X بنفيكا – الساعة 10:30 مساء
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تنطلق اليوم الجمعة 21 - 7 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة لوهافر ضد باريس سان جيرمان وديا فضلا عن مباراة سيلتا فيجو ضد بنفيكا.
مواعيد مباريات ودية
لوهافر X باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساء
سيلتا فيجو X بنفيكا – الساعة 10:30 مساء
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