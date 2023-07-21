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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير الكرة بـ إنبي: نجم الزمالك يحاول التلاعب بنا

صدى البلد

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن عقد استعارة أحمد عيد من نادي الزمالك كان بنية ضمه نهائيًا، ومع دفع المبلغ يصبح لاعبًا في صفوف الفريق البترولي، بمجرد دفع المبلغ المتفق عليه بين الناديين.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "نادي الزمالك لم يُمانع فكرة انتقال أحمد عيد عند استعارته، واللاعب أيضا كان لديه موافقة رسمية، والشرط الوحيد كان دفع 3 مليون جنيه لصالح الزمالك".

وأضاف: "لا يحق لنادي الزمالك أو اللاعب الممانعة في بند الشراء، وبعد نهاية الموسم تم مخاطبة الزمالك واتحاد الكرة مباشرة، من أجل إرسال المبلغ المحدد، في ظل أزمة الحساب البنكي للزمالك".

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وأكمل: "أحمد عيد يريد العودة إلى الزمالك، وأبلغنا بذلك قبل سفره مع منتخب مصر الأوليمبي إلى الإمارات، وأشعر بأن اللاعب يريد (التلاعب) بنا وبنادي الزمالك خاصة أنه يتبقى له موسم واحد فقط في حال العودة لناديه السابق".

 

وأكد: "بالنسبة لنادي إنبي، سنقوم بتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد بشكل رسمي، واللاعب لم يوقع للنادي حتى الآن وهي النقطة التي يلعب عليها حتى الآن، من أجل أن يصبح لاعب حر لأنه يتبقى له موسم في عقده مع الزمالك، وبعد ذلك وينتقل لأي نادٍ في يناير المقبل".

 

وزاد: "توقيع أحمد عيد لنادي إنبي ليس إجباريًا، ولكن يجب أن يجلس معنا للاتفاق على كافة التفاصيل، لو لم يوقع للنادي البترولي لن يستطيع اللعب في أي نادٍ، فهو ملك لنادي إنبي بمجرد دفع المقابل المالي 3 مليون جنيه".

وتابع: "شخصية اللاعب دائمًا هي التي تفرق من عنصر لآخر، عناصر بعض اللاعبين (مشوشة) وعيد من اللاعبين المميزين لكن يجب أن يكون لديه خطط مستقبلية واضحة".

وأضاف: "اللاعب انقطع لمدة ثلاث أيام بعد العودة من المغرب وتم استدعائه، ومن المفترض أن يكون معنا في فترة الإعداد للموسم الجديد، والمفترض أن يتوصل معنا لاتفاق جديد بشأن عقده على المدة والراتب، ولكن عقد الإعارة كان يتواجد فيه بند الشراء فقط".

وأضاف: "الزمالك نادٍ كبير، لن يستطيع قيده، فكيف سيتم استدعائه لتدريبات الفريق الأبيض، ومشاركته في البطولة العربية، ولم نتواصل مع اللاعب وخاطبنا الزمالك من أجل معرفة كيفية إرسال المبلغ المتفق عليه".

وأتم: "عيد من اللاعبين الذين نحتاجهم، وحال رغبة الزمالك في استعادته فإن الأمر يتوقف على قرار مجلس الإدارة، لكن إنبي في حاجة لوجود اللاعب، وقد نقوم بتقديم شكوى ضده للاتحاد، ولابد أن يكون هناك مفاوضات بين الناديين حال الرغبة في عودته للأبيض".

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