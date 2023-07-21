مليار و681 مليون دولار .. طفرة كبيرة في صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال 2023

حقق قطاع الصناعات الهندسية في مصر طفرة كبيرة في حجم الصادرات والتي بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليارات و879 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطاع خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي 2023 نحو مليار و681 مليون دولار - بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

قطاع الصناعات الهندسية

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 47.5% في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت قيمة صادرات مصر نحو 158 مليون دولار في أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 107 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما كشف المجلس ارتفاع صادرات القطاع نفسه بنسبة 8.3%؛ لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، مشيراً إلى أن البعثة "Egypt Power Show لقطاع الصناعات الكهربائية"؛ ستكون نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل 15% العام المقبل.

وتمثلت أهم أسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022، في السعودية وفرنسا وعمان وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان ومالطا ولبنان.

قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن قطاع الصناعات الهندسية يعدّ أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت سمير إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

مكاسب الصناعات الهندسية

وأشار الوزير إلى أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف التوسع بصادرات قطاع الصناعات الكهربائية بما يتراوح بين 20 إلى 25% سنويا.

وأوضح الصياد - في تصريحات صحفية على هامش انطلاق فعاليات النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show لقطاع الصناعات الكهربائية، أن ذلك المستهدف يأتي مع الخطة التي وضعها لزيادة صادرات القطاع مع إطلاق النسخة الأولى من البعثة، التي تستهدف الربط بين المصانع المصرية والمستثمرين.

وذكر الصياد أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الشركات والمشترين، كما يليها زيارات ميدانية للمصانع للتعرف على منتجات الشركات عن قرب، فضلا عن جولة سياحية للتعرف على معالم مصر.

ونوه بأن الصادرات تستحوذ على نسبة منخفضة من حجم إنتاج الصناعات الكهربائية، ولكن هناك حرصا من الشركات المشاركة على التوسع بالتصدير خلال المرحلة المقبلة لزيادة حصيلتها الدولارية للتغلب على عدم توفر العملة الصعبة لتمكينها من استيراد خاماتها.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي في قطاع الصناعات الكهربائية تتراوح بين 20 و70%، مشيرا إلى أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مؤكدا أن المجلس التصديري يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.

أهمية الصناعات الهندسية

ويتداخل قطاع الصناعات الهندسية بصورة كبيرة مع باقي القطاعات الصناعية الأخرى بالشكل الذي يجعله أكبر قاعدة خدمية لغيره من القطاعات من خلال ما يتيحه من خدمات واسعة فيما يخص الصيانة وقطع الغيار، تطوير خطوط الإنتاج، تحديث التكنولوجيا والقيمة التنافسية، إلى جانب قدرته على تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات للمشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الحكومي.

كل هذه الأسباب أعطت لقطاع الصناعات الهندسية نصيب الأسد من إجمالي عدد الشركات والاستثمارات الصناعية، إلى جانب كونه القطاع صاحب النسبة الأكبر من العمالة الصناعية في مصر، وبالتالي يعتبر قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث احتلت قطاعاته الفرعية المرتبة الأولى من حيث توزيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف فروع القطاع الهندسي، خاصة في صناعة النقل، الأجهزة المنزلية وتشكيل المعادن وغيرها من القطاعات الفرعية التي تتمتع بميزة تنافسية على مستوى المنطقة والتي كانت سبباً في جذب المستثمرين المصريين والأجانب.

ويضم قطاع الصناعات الهندسية 13 قطاعاً فرعياً مختلفاً وهي:

صناعة وسائل النقل.

صناعة الأجهزة المنزلية.

صناعة الأجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات وصناعة الحاسبات والإلكترونيات.

صناعات مغذية والسلع الوسيطة.

صناعة الأواني المنزلية.

صناعة الآلات والمعدات.

صناعة تشكيل وتشغيل المعادن.

صناعات الأثاثات المعدنية والأدوات المنزلية.

صناعة الأدوات الصحية.

صناعات طبية (غير دوائية - أجهزة طبية).

صناعة الحاسبات والإلكترونيات وأجهزة الاتصالات.

الطاقة الجديدة والمتجددة.

الخدمات الهندسية للصناعة.