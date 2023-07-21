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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون تطبيقية حلوان تشهد إقبالا متزايدا لأداء اختبارات القدرات| صور

جانب من الامتحان
جانب من الامتحان

تشهد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء امتحانات القدرات بها، حيث إن الكلية تعتبر من الكليات التي تتطلب اجتياز امتحان القدرات كشرط للالتحاق بها وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن كليات الفنون التطبيقية تجري كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب علي الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري.

ويؤكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن طلاب الثانوية العامة المهتمين بمجالات التصميم والفنون يتطلعون لإجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان حيث يستمر مارثون اختبارات القدرات حتى يوم 3 اغسطس ٢٠٢٣ وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن الأوراق المطلوبة لتقدم الطالب لاختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.

حيث يتضمن الامتحان سؤالين ... سؤال الرسم ب 60 درجة وسؤال التصميم 40 درجة ...

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وتعقد الاختبارات بهدف التعرف على مهارات الطلاب في مهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير الفني، بالإضافة الي عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية وتحقيق التوازن وتوزيع العناصر وتوظيف الخطوط، لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

يذكر أن الأدوات المطلوبة لتأدية اختبارات قدرات فنون تطبيقية هي أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، ومجموعة من الأفلام الفلوماستر وأفلام الألوان الخشبية، الأدوات الهندسية وهي مثلث، برجل، مسطرة، وذلك لامتحان الرسم والتصميم، يلزم حصول الطالب على 60٪ في الاختبارات حتى يحق له الالتحاق بالكلية.

 

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان امتحانات القدرات الثانوية العامة

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