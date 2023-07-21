ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة شتلات مثمرة وزينة في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس، جهود إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة 35 من شتلات الأشجار المثمرة بمحيط مجمع الخدمات الحكومية بقرية نزلة البدرمان.

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري بمدخل مطاي الجنوبي وبالحديقة الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي بجوار ميدان السلام، بالإضافة إلى زراعة 60 شجرة بالطريق الدائري بحي غرب المدينة، و120 شجرة بالطريق الدائرى بمدخل مطاى الشمالى بجوار ميدان الشهيد.

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار لـ "قرية العزيمة " ، إلى جانب زراعة 50 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية.

