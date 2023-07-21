عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة شتلات مثمرة وزينة في المنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

تقرير اليوم..مصر بلد الفن.. شاهد عشرات المشروعات الإبداعية لطلاب فنون جميلة المنيا

ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بمطاي في المنيا

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس، جهود إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة 35 من شتلات الأشجار المثمرة بمحيط مجمع الخدمات الحكومية بقرية نزلة البدرمان.

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري بمدخل مطاي الجنوبي وبالحديقة الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي بجوار ميدان السلام، بالإضافة إلى زراعة 60 شجرة بالطريق الدائري بحي غرب المدينة، و120 شجرة بالطريق الدائرى بمدخل مطاى الشمالى بجوار ميدان الشهيد.

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار لـ "قرية العزيمة " ، إلى جانب زراعة 50 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية.
 

100 مليون شجرة أسامة القاضي محافظ المنيا أشجار مثمرة أعمال المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية للتشجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الزمالك يحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين بدفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

تقرير اليوم..مصر بلد الفن.. شاهد عشرات المشروعات الإبداعية لطلاب فنون جميلة المنيا

ترشيحاتنا

الديوان الأميري في قطر ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة

تنسيق الجامعات 2023.. أماكن تسجيل الرغبات ونصائح لتجنب الأخطاء الشائعة

تحذير| هذه العلامات تشير إلى الاكتئاب الصيفي الموسمي

للمقبلين على الزواج| انخفاض كبيرة بسعر الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

أول فعل قام به النبي فور الهجرة للمدينة المنورة.. خطيب الأزهر يكشف عنه

حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج من المياه العميقة قبل الكوارث المدمرة.. ظهور صادم لسمكة يوم القيامة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

يباع بأسعار خيالية.. طريقة عمل عصير بذور الشيا والبلاك بيري

فيديو

حسن شاكوش يرد على شائعات علاقته مع حورية فرغلي| فيديوجراف

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ