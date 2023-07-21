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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة مصرية على نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش في أستراليا

صدى البلد

شهدت بطولة العالم للاسكواش للشباب والشابات سيطرة مصرية على نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمدينة ملبورن الاسترالية.

وحقق سليمان خليل مفاجأة من العيار الثقيل، بالتغلب على الإنجليزي جونا براينت بنتيجة 3-0.

ويواجه خليل في نصف النهائي، مواطنه محمد زكريا، الذي فاز على نظيره الكولومبي خوان جوزيه لارا بثلاثية نظيفة.

وفي منافسات الشابات تأهلت 3 لاعبات من المنتخب المصري للإسكواش، إلى نصف نهائي بطولة العالم.

وحققت أمينة عرفي حاملة اللقب، الفوز على مواطنتها زينة كريم زين بنتيجة أشواط 3-0.

وتغلبت ملك خفاجي على الهندية أناهات سينج بنتيجة أشواط 3-1، لتضمن مصر، الحصول على مقعد في نهائي البطولة.

وانتصرت فيروز أبو الخير على الأمريكية كارولين فوتس بثلاثية نظيفة، وضربت موعدا ضد الماليزية إيرا أزمان.

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