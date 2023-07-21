للمقبلين على الزواج| انخفاض كبيرة بسعر الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

يبحث الكثير من المواطنين، وتحديدًا المقبلين على الزواج، في فترة نهاية العام الدراسي، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة ولحظة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فسعر الذهب بعد أن وصل في أشهر قليلة ماضية لـ 2800 عيار 21، ولكن الفترة الأخيرة انخفض كثيرًا ووصل لـ 2170 جنيها، أي انخفاض 600 جنيه.

وقد كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تفاصيل أسعار الذهب في الفترة المقبلة، وقال إن سعر الذهب الآن يعتبر الأفضل، والأقل، وأن البعض يتوقع أن يكون هناك انخفاض أكثر من الحالي، ولكن الانخفاض الحالي هو الأقل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن قلة الإقبال على شراء الذهب، نتج عنه انخفاض في الأسعار، وأن الأسعار أصبحت قريبة من الأسعار العالمية.

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2170 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17360 جنيه.