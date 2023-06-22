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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة انخفاضات كبيرة، في سعر الجرام الواحد، وصلت لـ أكثر من 650  جنيهًا، وأن سعر الذهب وصل في وقت سابق لـ 2800 جنيه للجرام عيار 21، ولكن وصل خلال الساعات الماضية لـ 2150 جنيهاً.

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وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تفاصيل أسعار الذهب في الفترة المقبلة، وقال إن سعر الذهب الآن يعتبر الأفضل، والأقل، وأن البعض يتوقع أن يكون هناك انخفاض أكثر من الحالي، ولكن الانخفاض الحالي هو الأقل.

وأضاف خلال مداخلة علي قناة "صدى البلد"، أن قلة الإقبال على شراء الذهب يعد أمرًا معتادًا بسبب عيد الأضحى وتركيز المواطنين مع ذبح الأضاحي، ولكن بعد فترة عيد الأضحى سيكون هناك إقبال على الشراء.

عيار 21 يسجل 2150 جنيهًا


وأرجع هاني ميلاد، انخفاض الإقبال على شراء الذهب لتراجع الأسعار مما أعطى انطباعًا للمواطنين بأن سعر الذهب محتمل تراجعه مرة أخرى، مردفاً أن سعر الذهب عيار 21 يسجل 2150 جنيها، ويُعتبر سعرًا منخفضًا للغاية وفرصة للاستثمار.


واستبعد رئيس شعبة الذهب، انخفاض أسعار الذهب مرة أخرة وذلك بناء على الخبرات والدلالات السابقة بأن الانخفاض الحالي وصل لأقل نقطة وأصبح مساويًا للسعر العالمي.


 

 

 

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