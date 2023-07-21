يؤخر ظهور علامات تقدم السن.. ماذا يفعل زيت الترمس المر للبشرة؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد زيت الترمس المر للبشرة .

من فوائد زيت الترمس المر للبشرة منها:-

· يغذي ويرطب البشرة مما يحافظ على رونقها ونضارتها ولمعانها، من خلال خلط بضع حبات من الترمس المطحون، مع زيت الترمس المر، وماء الورد المعطر، بالإضافة إلى العسل واللبن، ثمّ استخدام المزيج الناتج كغسول يومي للبشرة، مع ضرورة استخدام الوصفة مساءً كونها لا تتناسب مع أشعة الشمس.

· يدخل زيت الترمس المر في تركيب الكريمات الواقية من الشمس، فهو يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يوحد لون البشرة، ويخلص من التصبغات وآثار الحروق والبثور. يساعد على الحصول على لون البشرة البرونزي المحبب للبعض من خلال دهن البشرة بزيت الترمس المر ثمّ تعريضها لأشعة الشمس الخفيفة في ساعات الصباح الأولى فترة لا تقل عن ساعتين من الزمن حسب الرغبة، مع ضرورة تجنب أشعة الشمس الحارقة في ساعات الظهيرة. يعالج حالات الكلف والنمش.

· يؤخر ظهور علامات تقدم السن على البشرة، فهو يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين.

· يخفف نمو الشعر غير المرغوب به، وذلك عن طريق تدليك المنطقة بزيت الترمس المر بعد إزالة الشعر من الجذور، وتكرار العملية من ثلاث إلى أربع مرات إلى حين الحصول على النتائج المرجوة خاصة أنّها تتباين حسب نوع الشعر وكثافته.

· يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الإكزيما والصدفية.

ملاحظة: يمكن استخدام الترمس لتقشير البشرة الجافة من خلال سحق بضع حبات من الترمس المر، مع إضافة ملعقتين من زيت الترمس والحلبة المطحونة واللبن والعسل، ثمّ وضع المزيج على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة، أما إذا كانت البشرة دهنية فيجب استبدال العسل بقطرتين من الليمون.