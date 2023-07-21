موقف الأهلي من ضم أشرف بن شرقي.. خاص

كشف مصدر بالأهلي حقيقة ما تردد عن وجود مفاوضات لضم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي والزمالك السابق.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح ولم يحدث أي مفاوضات خلال الفترة الماضية لضم بن شرقي.



كثفت إدارة الأهلي من جهودها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية طبقاً لاحتياجات السويسري مارسيل كولر.

وأكدت إدارة النادي أن صفقة ضم إمام عاشور من ميتلاند لمدة خمس مواسم لن تكون الأخيرة في ميركاتو الصيف وهناك لاعبين يتم وضع الرتوش الأخيرة للإعلان عن ضمهم بشكل نهائي، خاصة مع مشاركة الفريق الأحمر في 8 بطولات الموسم الجديد بينها بطولة الدوري ونسختي كأس مصر والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي والدوري الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

وقالت إنها تعمل بنظام مؤسسي ولا تسير وراء صفقات الشو أو بنظام المكايدة ولكنها تضم ما تراه مناسباً للفريق ويطلبه الجهاز الفني وهو ما ينطبق علي ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي، وأضافت أنه بمجرد تلقيهم عرض من الوكرة القطري لضم حمدي فتحي بدأنا التفكير في البديل وعرضنا أكثر من أسم علي مارسيل كولر والذي وضع إمام عاشور علي رأس القائمة وبالفعل بدأنا في التفاوض وتم الإنتهاء من كافة التفاصيل حتي تم الإعلان الرسمي.