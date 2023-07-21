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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب هندرسون | مفاجأة مدوية بشأن محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

اقترب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي من ارتداء شارة القيادة لفريق الريدز خاصة بعد اقتراب هندرسون من الرحيل عن الفريق.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية: “يوجد 5 لاعبين مرشحين لخلافة جوردان هندرسون قائد ليفربول، الذى أصبح قريبا من الإنتقال لصفوف فريق الإتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضافت: “يأتى على رأس المرشحين لخلافة هندرسون فى حمل شارة قيادة ليفربول فى الموسم الجديد هو المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك”.

وأشارت: “محمد صلاح يأتى كمرشح ثانى خلف فان دايك، باعتباره أسطورة حقيقية فى ليفربول والهداف التاريخى للريدز فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز”.

واختتمت: “القائمة تتمثل في الثلاثي ترينت ألكسندر أرنولد، أليسون بيكر، وروبرتسون خلفا لفان دايك وصلاح”.

ليفربول محمد صلاح صلاح هندرسون ميرور

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