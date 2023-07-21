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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبيرة وإثم عظيم.. حسام موافي: من العيب معايرة المعاق.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإعاقة ليس عائقا في التفوق، سواء كان في الدراسة أو الحياة العامة.

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وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك الطبيب والمدرس والمهندس المعاق، ولكل ذي عاهة جبار"، لافتا: "الأديب طه حسين الذي ألف كتبا كثيرة وكان أعمى، بالإضافة إلى الدكتور رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، الذي ولد بمشكلة مرضية في يده، جعلته يكتب بفمه وخطه أفضل من أعظم خطاط".

 

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: " الإعاقة تكون مشكلة للفرد حال رغبته في الالتحاق بالكليات العسكرية"، مشددا: "من العيب معايرة المعاق، لأنه عند الله كبيرة وإثم عظيم؛ فربما يصاب الشخص أكثر مما يوجد في غيره".
 

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