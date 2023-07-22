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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

معايرة المعاق عيب| حسام موافى ينفعل على الهواء ويطالب بمواجهة التنمر في المدارس وعلى السوشيال ميديا

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن العديد من الأمور خلال تقديمه حلقة برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ومنها  أعراض الإصابة بالفشل الكبدي الكلوي وأسباب  مرارة الفم.

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شبّهني بـ أم كلثوم .. حسام موافي يروى موقفا غريبا | فيديو

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أعراض المرض نعمة| حسام موافي يحذر من مرض تنميل البطن والأطراف.. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حسام موافي يكشف أسباب مرارة الفم .. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب مرارة الفم.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "مرارة الفم غالبا أسبابها حالة نفسية"، موضحا: "كثير يعتقد أن مرارة الفم لها علاقة بالمرارة وهذا خطأ".

 

كبيرة وإثم عظيم.. حسام موافي: من العيب معايرة المعاق.. فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإعاقة ليس عائقا في التفوق، سواء كان في الدراسة أو الحياة العامة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "هناك الطبيب والمدرس والمهندس المعاق، ولكل ذي عاهة جبار"، لافتا: "الأديب طه حسين الذي ألف كتبا كثيرة وكان أعمى، بالإضافة إلى الدكتور رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، الذي ولد بمشكلة مرضية في يده، جعلته يكتب بفمه وخطه أفضل من أعظم خطاط".


ما يحدث سفالة.. حسام موافي ينفعل على الهواء بسبب السوشيال ميديا.. فيديو
طالب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بمواجهة التنمر في المدارس وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

 


أنشط وأسرع رجل في العالم.. حسام موافي يشيد برئيس جامعة القاهرة| فيديو
أشاد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الحالي.

 


نسبة نجاح العملية 50%.. حسام موافي يكشف أعراض الإصابة بالفشل الكبدي الكلوي
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أعراض الإصابة بالفشل الكبدي الكلوي.

 


أعراض المرض نعمة| حسام موافي يحذر من مرض تنميل البطن والأطراف.. فيديو
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مرض تنميل البطن والأطراف.


شبّهني بـ أم كلثوم .. حسام موافي يروى موقفا غريبا | فيديو
روى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، موقفا مضحكا تعرض له عندما تحدث معه أحد الأشخاص وشبهه بـ "أم كلثوم".

 

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