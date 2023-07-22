معايرة المعاق عيب| حسام موافى ينفعل على الهواء ويطالب بمواجهة التنمر في المدارس وعلى السوشيال ميديا

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن العديد من الأمور خلال تقديمه حلقة برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ومنها أعراض الإصابة بالفشل الكبدي الكلوي وأسباب مرارة الفم.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حسام موافي يكشف أسباب مرارة الفم .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب مرارة الفم.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "مرارة الفم غالبا أسبابها حالة نفسية"، موضحا: "كثير يعتقد أن مرارة الفم لها علاقة بالمرارة وهذا خطأ".

كبيرة وإثم عظيم.. حسام موافي: من العيب معايرة المعاق.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإعاقة ليس عائقا في التفوق، سواء كان في الدراسة أو الحياة العامة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "هناك الطبيب والمدرس والمهندس المعاق، ولكل ذي عاهة جبار"، لافتا: "الأديب طه حسين الذي ألف كتبا كثيرة وكان أعمى، بالإضافة إلى الدكتور رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، الذي ولد بمشكلة مرضية في يده، جعلته يكتب بفمه وخطه أفضل من أعظم خطاط".



ما يحدث سفالة.. حسام موافي ينفعل على الهواء بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

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