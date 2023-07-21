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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تشفي من الأمراض.. أزهري يكشف أسرارا هائلة عن سورة البقرة

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أكد الشيخ حسن الجناينى من علماء الأزهر الشريف، أن سورة البقرة شفاء، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال " عليكم بـ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة".

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وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن من يقول بإن سورة البقرة لا تشفي، فهذا الشخص يأتي بدين جديد، وينكر كلام سيد الخلق محمد.


وفي نفس السياق قال الشيخ عمرو الليثي الداعية الإسلامي، إن سورة البقرة بها أسرار وبركة كما قال سيدنا محمد، معلقًا :" هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل سورة البقرة، منها من يقرأ سورة البقرة بمنزله لا يقربه شيطان". 


ولفت إلى أن " خاتمة سورة البقرة عندما تقرأ في منزل لا يدخله الشيطان لمدة ثلاث أيام، وسورة البقرة بها آية الكرسي". 

 

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