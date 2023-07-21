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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرح سيد درويش كامل العدد.. مدحت صالح يغرد فى أوبرا الإسكندرية

مدحت صالح
مدحت صالح

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة .

 

فعلى مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية ، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

وكان فصل الايقاع تدريب الفنان سعيد الارتيست التابع لمركز تنمية المواهب قد قدم فقرة فنية فى الساحة الخارجية للمسرح قبل بدء الحفل شملت معزوفات دقات المواهب ، احنا الشباب، صوابع زينب، وصباحه ومساه .

 

مهرجان الأوبرا الصيفى

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

 

مدحت صالح يوثق حساب انستجرام

من جهة أخرى، أعلن الفنان مدحت صالح - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - عن توثيق حسابه على تطبيق انستجرام، وظهوره بالعلامة الزرقاء. 

ونشر مدحت صالح، تغريدة عبر تويتر، تضمنت صورته، ورابط حسابه عبر تطبيق انستجرام، وعلق: «تم توثيق الحساب الرسمي للفنان #مدحت_صالح على تطبيق إنستجرام». 

حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
حفل مدحت صالح
مدحت صالح الاسكندرية دار الاوبرا المصرية سيد درويش مسرح سيد درويش الفنان مدحت صالح

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