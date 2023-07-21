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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أندراوس

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم.

ناقش قداسة البابا تواضروس الثانى خلال اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشية أبو تيج وصدفا والغنايم.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني الأربعاء الماضى المتميزين من أبناء قطاع كنائس غربي الإسكندرية في الشهادات الابتدائية والاعدادية والفائزين في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي  في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية.
وألقى نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غربي الإسكندرية، كلمة ترحيب بقداسة البابا، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة قداسته لكنيسة بشاير الخير ٣ مشيرًا إلى أنها رابع زيارة للكنيسة، طالبًا من قداسته تكرار الزيارة لافتقاد شعب المنطقة.
وعبر الحاضرون من أبناء الكنيسة عن فرحتهم بزيارة قداسة البابا لكنيستهم وأطلقت بعض السيدات الزغاريد تعبيرًا عن الفرحة.
في سياق متصل، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالرؤية التي تتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند تأسيس المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة التي تنشئها الدولة، وهي الحرص على بناء مسجد وكنيسة ومدرسة في هذه المجتمعات.
جاء ذلك في بداية عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي  في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية، وهي إحدى الكنائس التي أنشأتها الدولة في هذا التجمع السكني الحضاري الجديد.
وقال قداسة البابا: "زيارتي الأولى لهذه الكنيسة كانت في عام ٢٠٢٠ عندما افتتحها الرئيس السيسي، ورؤية الرئيس حينها كانت أن إنشاء الكنيسة مع المسجد وثلاث مدارس يجمعهم فناء واحد جاء بهدف أنه عندما يجتمع الطلبة أثناء وقت راحتهم يشاهدون مئذنة المسجد وقبة الكنيسة معًا، لأن الكنيسة مع المسجد تُشكل وحدة مصر، فينشأ داخلهم احترام الكنيسة والمسجد، والهدف من هذا هو تربية وزرع الروح الوطنية وهوية مصر، في نفوس الطلاب."
وأضاف: "وهذا سبب اعتزازي بهذه الكنيسة" وأشار إلى أن زيارته الثانية للكنيسة كانت عندما دشّنها، أما الزيارة الثالثة كانت في أحد الشعانين عام ٢٠٢١.

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