الفنان إسلام إبراهيم يكشف معاناة والدته داخل المستشفى

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن معاناة والدته مع المرض، وذلك بعد حوالي أسبوع من نقلها إلى العناية المركزة، وتواجده بجوارها بصفة مستمرة.

ونشر إسلام إبراهيم صورة له ممسكا بيد والدته على فراش المرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها كاشفا الحالة الصحية لوالدته.

وكتب إسلام إبراهيم عبر فيسبوك:" ماما بين إيدين ربنا الزهايمر وجلطة وكانسر ادعولها ربنا يخفف آلامها ويرحمها من العذاب اللي بتتعذبه ..نفسيتي متدمرة واحساس مرعب بالعجز".

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان إسلام إبراهيم في أجدد أعماله السينمائية "ع الزيرو" وعبّر إسلام إبراهيم عن سعادته بتجربة فيلم "ع الزيرو" التي يخوض خلالها أجدد بطولاته السينمائية أمام النجم محمد رمضان، واصفا إياها "بمغامرة" جديدة في مسيرته حيث يجسد دورا مختلفا تماما عن أدواره الدرامية والسينمائية السابقة، في تصريحات سابقة له.

الفيلم بطولة الفنان محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

وأطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.