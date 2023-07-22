صراع بين الأهلي والزمالك لضم بن شرقي.. وقرار اللاعب مفاجأة

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجآت بشأن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي السابق.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «تواصلنا مع مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أكد لنا بالفعل أن هناك مفاوضات مع بن شرقي، وهذه المفاوضات منذ فترة».



وأضاف: «تواصلنا مع مصدر في الأهلي ونفى وجود أي مفاوضات مع بن شرقي، حيث أكد أن اللاعب خارج حسابات الأهلي».

وتابع: «تواصلنا مع رشيد، شقيق أشرف بن شرقي ووكيل أعماله، وأكد لنا أن اللاعب لديه عرضًا من ناديين في الدوري المصري من ضمنهم النادي الأهلي ورفض الكشف عن النادي الأخر».

وأتم: «شقيق بن شرقي، أكد أن اللاعب هياخد أفضل عرض».

الجدير بالذكر أن أشرف بن شرقي، لا يرتبط بتعاقد مع أي نادي حاليًا، بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي.