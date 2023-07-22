الدوري السعودي يستعد لضم مبابي من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، أن الدوري السعودي مستعد لتقديم عرض من أجل الظفر بخدمات كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ورفض مبابي فكرة تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي، والذي سينتهي في صيف 2024، مما يعني رحيله مجانًا نهاية الموسم المقبل.

وأفادت تقارير أنه في حال إصرار مبابي على موقفه، فإن باريس سان جيرمان ينوي طرحه للبيع بدءًا من الأول من أغسطس القادم.

ومن المعروف أن نادي ريال مدريد هو الوجهة الأقرب بالنسبة لـ مبابي، ولكن تقارير صحفية تشير إلى وجود اهتمام من الدوري السعودي.

ووفقًا للصحفي الشهير بن جاكوبس، فإن المملكة العربية السعودية مستعدة لتقديم عرض من أجل الظفر بخدمات مبابي هذا الصيف.

وأشار إلى أن صانعي القرار في الدوري السعودي مستعدون لجلب مبابي إلى المملكة، ولو لمدة موسم واحد، قبل انضمامه إلى ريال مدريد.

وأفاد أن خطة مبابي تتمثل في البقاء في أوروبا، لذا من الصعب بالنسبة له قبول فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، رغم أن باريس سان جيرمان لن يكون لديه مانع في بيعه لصالحهم.