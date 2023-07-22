رونالدو الأغلى إعلانيا عبر إنستجرام.. لن تصدق كم يتقاضى مقابل الصورة الواحدة

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لائحة المشاهير المؤثرين على “إنستجرام”، فما السبب؟ نستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”.
كريستيانو رونالدو الأعلى أجراً في منصة "إنستجرام"
حصوله على مبلغ 2.4 مليون دولار جعله الأعلى أجرا على المنصة الشهيرة؛ وذلك لكل إعلان مدفوع ينشره عبر حسابه، حيث تفوق لاعب النصر السعودي على كايلي جينر، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، التي تحصل على 1.89 مليون دولار.
وقالت وسائل إعلام إن رونالدو لديه نحو 597 مليون متابع على “إنستجرام”، وهو الأكثر على مستوى العالم، بينما تملك كايلي جينر 397 مليون متابع، وسجل حساب رونالدو نموا هائلًا على إنستجرام في السنوات الأخيرة، كما صنف في المرتبة الـ 3 خلال العام 2019 من حيث ثمن منشورات إنستجرام المدفوعة بواقع 970 ألف دولار مقابل كل منشور.