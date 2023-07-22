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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للشعور بالإنتعاش في الصيف .. طريقة سهلة لعمل موهيتو ليمون نعناع

طريقة عمل موهيتو
طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع 

يعتبر موهيتو ليمون نعناع بالنسبة للكثير من الناس، يمثل مشروب الصيف المثالي، ويعتمد في تحضيره على خلط الليمون والنعناع، ووضع الكثير من الثلج.

 

طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع 

 

 ويعد الموهيتو من أكثر الكوكتيلات تفضيلا في فصل الصيف، وذلك لأنها تعطي إحساس بالإنتعاش والبرودة، وإليكم طريقة تحضيره.

 

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مقادير عمل موهيتو ليمون نعناع :

6 من أوراق النعناع الطازج

مشروب الصودا

عصير ليمون طازج

ثلج

4 ملاعق من السكر

شرائح ليمون مقطع

 

طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع 

 

طريقة عمل موهيتو ليمون نعناع :

_ نقوم بخلط القليل من النعناع مع الثلج وعصير الليمون والسكر في الخلاط.

 ثم نقوم بصب الخليط في أكواب التقديم،  نصب فوق الموهيتو الصودا وزيني الأكواب بقطع الليمون، وأوراق النعناع الطازج.

موهيتو موهيتو ليمون الموهيتو الكوكتيلات فصل الصيف

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