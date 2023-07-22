طرق علاج لسعات قنديل البحر.. تعرف عليها

قالت هيئة الدواء المصرية إن لسعات قنديل البحر من المشكلات الشائعة لدى الأشخاص الذين يقومون بالسباحة أو الغوص في البحار والمحيطات.​

وأوضحت هيئة الدواء أن لسعات قنديل البحر تحدث عند الاحتكاك بجسم القنديل، كما أنه لا يزال بإمكان قنديل البحر الذي جرفته المياه إلى الشاطئ إطلاق لسعات سامة عند ملامسته.​

تشمل أعراض لسعات قنديل البحر التالي:​

- الشعور بألم حارق. ​

- الإحساس بالوخز.​

- لسع، حكة، تورم.

- كدمات أو آثار على الجلد من ملامسة القنديل للجلد.​

- فرط التعرق. ​

- صداع. ​

- آلام في العضلات أو تشنجات. ​

- الإغماء أو الدوخة​.