طرق علاج لسعات قنديل البحر.. تعرف عليها

قالت هيئة الدواء المصرية إن لسعات قنديل البحر من المشكلات الشائعة لدى الأشخاص الذين يقومون بالسباحة أو الغوص في البحار والمحيطات.
وأوضحت هيئة الدواء أن لسعات قنديل البحر تحدث عند الاحتكاك بجسم القنديل، كما أنه لا يزال بإمكان قنديل البحر الذي جرفته المياه إلى الشاطئ إطلاق لسعات سامة عند ملامسته.
تشمل أعراض لسعات قنديل البحر التالي:
- الشعور بألم حارق.
- الإحساس بالوخز.
- لسع، حكة، تورم.
- كدمات أو آثار على الجلد من ملامسة القنديل للجلد.
- فرط التعرق.
- صداع.
- آلام في العضلات أو تشنجات.
- الإغماء أو الدوخة.