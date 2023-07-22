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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: "عبد المالك والجندي وعبد الكريم" أعضاء بالمجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم

صدى البلد

 قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم الآتية أسماؤهم لعضوية المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم وهم: 
1. الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.
2. الدكتور  عبد الكريم صالح الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف .
3. الشيخ  خالد عبد المحسن الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
جدير بالذكر أن "المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم" قد تم تأسيسه عام 2018م برئاسة أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويهدف إلى خدمة القرآن الكريم ، ويعمل على نشر فهم مقاصده فهمًا صحيحًا ينطلق من روح العصر، ويراعي متغيراته ومستجداته، مع الحفاظ على الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، كما يُعنى بالدراسات القرآنية وتفسر القرآن الكريم وبيان وجوه إعجازه وترجمة معانيه ، ويعد المجلس حلقة وصل هامة بين أهل القرآن الكريم في مختلف دول العالم.
ومن أهم إنجازاته :
1. التوسع في مقارئ الأئمة والواعظات. 
2. استحداث مقارئ جديدة (مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص - مقرأة كبار القراء المرتلة برواية ورش - مقرأة كبار القراء المجودة - مقرأة الجمهور - المقارئ النموذجية - مقارئ الواعظات - مقارئ السيدات). 
3. إطلاق دروس التفسير.
4. إصدار الكتب التي تُعنى بالدراسات القرآنية ومن أهمها: (من أساليب البيان القرآني - الكمال والجمال في القرآن الكريم - دراسات في علوم القرآن).
5. إصدار ترجمة معاني القرآن الكريم (المنتخب) بأربع لغات هي: (الأوردية - اليونانية - الهوسا - العبرية).
6. عقد العديد من الدورات حول الإعجاز العلمي والبلاغي في القرآن الكريم.

المجلس العالمي لخدمة القرآ لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وزير الاوقاف

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