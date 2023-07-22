عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بورسعيد تنظم ملتقى توظيف يوفر 20 فرصة عمل لذوي الهمم

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ملتقى توظيف لذوي الهمم بقاعة المؤتمرات بالمديرية ، يوفر  20 فرصة عمل بحضور 3  منشآت من  القطاع الخاص ومسئولي شركات:  مجموعة  امريكانا لتصنيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية  لمجموعة المطاعم(كنتاكى ، بيتزا هت ، هارديز ) ، والمدرسة الدولية المتكاملة  ، وفندق رستا بورسعيد السياحي .                                                                                                      

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى خاصة ذوى الهمم وتنفيذ برامج تدريب مهنى مناسبة لهم لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عملية التنمية .

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ،  أن المنشآت المشاركة وفرت عدد من الوظائف المتنوعة لذوي الهمم لاستيفاء النسبة المقررة ، وتم ترشيح عدد من ذوي الهمم في مهن مختلفة وتم عرض كافة الفرص المتاحة علي الحاضرين ؛ كما تم لقاء كل شخص منهم مع مسؤولي الشركات حتي يقوم باختيار العمل المناسب له ، ونظم الملتقى إدارة رعاية القوى العاملة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية .

وأكد مدير المديرية في افتتاح الملتقي أن وزارة العمل تولي اهتماما بالغا بتمكين ذوي الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة التي تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ويدعمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل و توفير فرص عمل لائقة في مختلف المنشآت ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا  والتأهيل والتشغيل والتدريب وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه ، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

تبدأ بـ 3.5 جنيه للطماطم .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22 يوليو 2023

الكيلو بـ 50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع فى أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

للموظفين وأصحاب المعاشات.. متى تصرف العلاوة الدورية والنسبة الجديدة 2024؟

تمهيدا لبيع مصطفى فتحي.. التعاون السعودي ينهي أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

الدولار يواصل صعوده عالميا بقوة ويسجل مكاسب قوية | تفاصيل

هتحصل بعد يومين | البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة نادرة تحدث مرة في العام

رئيس سلامة الغذاء: إنشاء وحدة للإفراج عن الرسائل الغذائية بالجمارك

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

خطوة أخيرة تفصل نجم ليفربول عن الدوري السعودي| ما هي

تراجع البانيه .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

نظرتك لصور الوهم البصري تكشف صفات خفية في شخصيتك.. تفاصيل

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ