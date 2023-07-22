عمل بورسعيد تنظم ملتقى توظيف يوفر 20 فرصة عمل لذوي الهمم

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ملتقى توظيف لذوي الهمم بقاعة المؤتمرات بالمديرية ، يوفر 20 فرصة عمل بحضور 3 منشآت من القطاع الخاص ومسئولي شركات: مجموعة امريكانا لتصنيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية لمجموعة المطاعم(كنتاكى ، بيتزا هت ، هارديز ) ، والمدرسة الدولية المتكاملة ، وفندق رستا بورسعيد السياحي .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى خاصة ذوى الهمم وتنفيذ برامج تدريب مهنى مناسبة لهم لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عملية التنمية .

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، أن المنشآت المشاركة وفرت عدد من الوظائف المتنوعة لذوي الهمم لاستيفاء النسبة المقررة ، وتم ترشيح عدد من ذوي الهمم في مهن مختلفة وتم عرض كافة الفرص المتاحة علي الحاضرين ؛ كما تم لقاء كل شخص منهم مع مسؤولي الشركات حتي يقوم باختيار العمل المناسب له ، ونظم الملتقى إدارة رعاية القوى العاملة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية .

وأكد مدير المديرية في افتتاح الملتقي أن وزارة العمل تولي اهتماما بالغا بتمكين ذوي الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة التي تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ويدعمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل و توفير فرص عمل لائقة في مختلف المنشآت ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا والتأهيل والتشغيل والتدريب وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه ، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.