الإمارات تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد لديها.. وبوتين يحذر من الاعتداء علي بيلاروسيا

السويد تعلن نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها من العراق بشكل مؤقت

الإمارات تعلن انشاء أول مركز لخفض الانبعاثات الكربونية

الصحة العالمية تحذر : حمى الضنك تهدد ما يقارب نصف السكان العالم

الأمم المتحدة تنتقد قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب

كوريا الشمالية تطلق "عددا من صواريخ كروز" باتجاه البحر الأصفر



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد أبرزت صحيفة الإمارات اليوم استدعاء وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد بأبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في مملكة السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، واستنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكدت أن السماح المتكرر بمثل هذه التصرفات المسيئة يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء وإهانة الأديان والكتب والرموز المقدسة، وعلى أن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.



وشنّ بوتين هجوماً لاذعاً على بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أعقاب إرسال وارسو تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع حليفة موسكو بيلاروسيا، بعدما استقبلت الأخيرة عناصر من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية.

واعتبر بوتين، في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بثها التلفزيون أمس، أن أي عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على روسيا التي ستردّ عليه «بكل الوسائل» التي في حوزتها.

وحذّر من أن «شن عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي، وسنرد عليه بكل الوسائل التي في متناولنا».

واتهم بوتين وارسو بإعداد «خطط انتقامية» والرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، وهو اتهام سبق للسلطات الروسية أن وجّهته أكثر من مرّة.

وتعد بولندا من أبرز حلفاء أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، واستضافت مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين جراء الحرب.

كما لفتت الصحيفة الي أعلان وزارة الخارجية السويدية، أمس، نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقت إلى استوكهولم لأسباب أمنية، وذلك بعد يوم من إحراقها من قبل متظاهرين في بغداد.

وكتبت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية في رسالة لوكالة «فرانس برس» أن «الأمن يمثل أولوية.

نُقلت عمليات السفارة وموظفوها مؤقتاً إلى استوكهولم لأسباب أمنية». وأشارت وزارة الخارجية السويدية في رسالتها إلى أن «السفير السويدي موجود في السويد»، قائلة: «إننا على تواصل مع السلطات العراقية ونواصل الحوار» معها.

واستنكر الوزير توبياس بيلستروم الخميس الهجوم «غير المقبول» على السفارة السويدية، ورأى أن السلطات العراقية «أخفقت في التزامها» بحمايتها، فيما اعتبر أن تدنيس المصحف هو «عمل مهين وينم عن عدم احترام».

وادانت الولايات المتحدة الخميس «بشدة» الهجوم على السفارة السويدية، معتبرةً أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها «غير مقبول».

بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد اهتمت بإنشاء الامارات "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم حيث تعد تلك الخطوة ريادية تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.

كما أشارت الصحيفة الي تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن حمى الضنك تهدد ما يقارب نصف السكان العالم، خاصة مع وصول عدد الإصابات سنويا إلى ما بين 100 مليون و400 مليون شخص.

وذكرت المنظمة، في إحاطة إعلامية للدكتور رامان فلايودان المسؤول بقطاع مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة بها، اليوم الجمعة في جنيف، أن المنطقة الأمريكية وحدها أبلغت خلال الجزء المنقضي من العام الجاري عن قرابة 3 ملايين حالة إصابة.

وأوضح الدكتور فلايودان، أن حمى الضنك لا تظهر أعراضها غالبا على معظم المصابين، فيما تتمثل الأعراض الأكثر شيوعا في ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي.

يصي

ولفتت الصحيفة كذلك الي ادانة الجامعة العربية سماح السلطات السويدية مجدداً بحرق المصحف الشريف

فيما سلطت صحيفة البيان الضوء علي إعلان الأمم المتحدة الجمعة أن قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سيؤدي إلى مزيد من الوفيات جراء الجوع للسكان في المناطق الأفقر، التي تعاني بالفعل بشكل خطير.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن القرار، بالنسبة للكثير من 362 مليون شخص في 69 دولة، تعتمد على المساعدات الغذائية، "لا يشكل أمرا محزنا أو خيبة أمل، بل مسألة تهديد لمستقبلهم ومستقبل أولادهم وأسرهم".

وقال: "إنهم لا يشعرون بالحزن ولا يشعرون بالغضب ... إنهم يشعرون بالقلق وتستبد بهم الهموم . البعض سيعاني من الجوع، والبعض سيتضور جوعا. الكثير ربما سيموتون نتيجة لهذه القرارات".

كانت موسكو قد أعلنت الاثنين الماضي إنهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على الرغم من كل المناشدات الدولية.

وأشارت الصحيفة كذلك إلي إطلاق كوريا الشمالية "عددا من صواريخ كروز" باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

حدثت عملية الإطلاق الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي وفقا ليونهاب، وتأتي بعد ثلاثة أيام فقط على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة. كما تأتي عملية الإطلاق في وقت يُعتقد أن جنديا أمريكيا احتُجِز في بيونغ يانغ بعد دخوله إلى كوريا الشمالية أثناء جولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.