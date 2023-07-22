صحف الكويت| كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه البحر.. وتحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن الكريم في السويد

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد

أمريكا تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال أيام

مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمال نابلس ‎

البيت الأبيض: مجموعة فاجنر لا تقاتل في أوكرانيا حاليا

فرنسا.. اتهام عناصر شرطة بممارسة العنف خلال أعمال الشغب

العراق يزود لبنان بـ3.5 مليون طن من النفط والوقود



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قوله إن مصر أدانت أشد العبارات، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدّ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية -عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الإماراتية استدعت القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد بأبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على "استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم"، معربةً عن "استنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد".

وقالت "القبس" إن شابًا فلسطينيًا استشهد وأصيب آخر جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة مسرعة، منتصف ليلة الجمعة/السبت، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، مشيرةً إلى أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة فلسطينية على الطريق المؤدي إلى بلدة سبسطية.

وقالت "الوطن" إن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض وقع مع نظيره العراقي حيان عبد الغني، اتفاقا يتضمن تزويد لبنان بـ 3.5 مليون طن من النفط والوقود. ويتضمن الاتفاق تزويد لبنان بـ مليوني طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من الوقود لمدة عام، مما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.

دوليًاـ قالت "الراي" إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر غربي شبه الجزيرة الكورية، فيما أعلنت كوريا الجنوبية أنه تم رصد عدد من الصواريخ أطلقت في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفادت "الجريدة" بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا، قد يكون الثلاثاء القادم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وتتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات ، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد.

ونقلت "الأنباء" عن جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، قوله إن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد أيام من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وأفادت "الوطن" بأن النيابة العامة في فرنسا، أعلنت اتهام أربعة عناصر من الشرطة بضرب شاب في مرسيليا خلال أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا في أوائل يوليو، حيث تم توقيف أحدهم احتياطيا. ووُجّهت للعناصر الأربعة اتهامات بضرب الشاب الذي يبلغ 21 عاما في وسط مرسيليا حينما كانت تشهد على غرار مدن فرنسية عدة، أعمال شغب عنيفة على خلفية مقتل الفتى نائل برصاص ضابط شرطة في نانتير.

وذكرت "الراي" أن القاضية الأمريكية، أيلين كانون، التي تنظر في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أعلنت، أمس الجمعة، أن محاكمة الأخير في القضية ستبدأ في شهر مايو من عام 2024. وأمرت القاضية كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في الـ20 من شهر مايو من العام المقبل، وسيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا سابقين أو في المنصب.