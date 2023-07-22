كيف تحمي عينيك من أضرار الشمس في الصيف؟

تسبب أشعة الشمس الكثير من الأضرار للجسم ولكن مايغفله كثيرون أنها تؤذي العين ويمكن أن تسبب امراضا مزمنة.

نعرض لكم كيفية الحماية من أضرار أشعة الشمس وفقا لما ذكره موقع completeeyecareofmedina

عندما تكون بالخارج، ارتدِ نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية. تأكد من أنها تغطي العين تمامًا ، جنبًا إلى جنب مع المناطق المحيطة.



عند العمل لساعات طويلة على جهاز كمبيوتر محمول ، قم بارتداء نظارات ترشيح الضوء الأزرق.

سيساعد ذلك في تقليل إجهاد العين ومنع تلف عينيك من التعرض المستمر للضوء.

إذا كنت تعمل في دور خطير أو كثيف العمالة ، فإن نظارات السلامة أو النظارات الواقية ضرورية للغاية للحماية من الصدمات الحادة لعينيك.



تشمل التدابير الوقائية الأخرى ارتداء قبعة لحجب الشمس عن وجهك وعدم النظر مباشرة نحو الشمس - خاصة أثناء الأحداث الشمسية مثل الكسوف.

أخيرًا، تعد الفحوصات الدورية مع طبيب العيون طريقة سهلة وموصى بها لضمان صحة عينيك وعملهما بشكل صحيح.

سيكون اختصاصي العناية بالعيون قادرًا على تحديد أي علامات للشذوذ وتوجيه العلاج إذا لزم الأمر.