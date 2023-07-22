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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي عينيك من أضرار الشمس في الصيف؟

أضرار الشمس على العين
أضرار الشمس على العين

تسبب أشعة الشمس الكثير من الأضرار للجسم ولكن مايغفله كثيرون أنها تؤذي العين ويمكن أن تسبب امراضا مزمنة.

نعرض لكم كيفية الحماية من أضرار أشعة الشمس وفقا لما ذكره موقع completeeyecareofmedina

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عندما تكون بالخارج، ارتدِ نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية. تأكد من أنها تغطي العين تمامًا ، جنبًا إلى جنب مع المناطق المحيطة.


عند العمل لساعات طويلة على جهاز كمبيوتر محمول ، قم بارتداء نظارات ترشيح الضوء الأزرق.

 

 سيساعد ذلك في تقليل إجهاد العين ومنع تلف عينيك من التعرض المستمر للضوء.
إذا كنت تعمل في دور خطير أو كثيف العمالة ، فإن نظارات السلامة أو النظارات الواقية ضرورية للغاية للحماية من الصدمات الحادة لعينيك.


تشمل التدابير الوقائية الأخرى ارتداء قبعة لحجب الشمس عن وجهك وعدم النظر مباشرة نحو الشمس - خاصة أثناء الأحداث الشمسية مثل الكسوف.

 

أخيرًا، تعد الفحوصات الدورية مع طبيب العيون طريقة سهلة وموصى بها لضمان صحة عينيك وعملهما بشكل صحيح.

 

سيكون اختصاصي العناية بالعيون قادرًا على تحديد أي علامات للشذوذ وتوجيه العلاج إذا لزم الأمر.

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