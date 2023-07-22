هاني الناظر يفجر مفاجأة: استخدام الليفة عند الاستحمام خطأ كبير

أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب الاستحمام بالماء البارد في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، والماء الساخن يتسبب في توسيع الأوعية الدموية بما يزيد من حرارة الجسد.



وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استخدم صابون الجلسرين عند الاستحمام".

وأضاف هاني الناظر :" استخدم الليفة أثناء الاستحمام خطأ كبير في فصل الصيف او الشتاء "، مضيفا:" الليفة تأتي من نبات اللوف ويتكون عليها أنواع كثيرة من الفطريات والمكروبات عند تركها مبتلة في الحمام".

وتابع :" كائنات كثيرة تعيش على الليفة المبتلة في الحمام وتشكل خطر على جسم الإنسان ".

وأكمل استشاري الأمراض الجلدية :" يجب استخدام الصابونة الطبيعية عند الاستحمام لأنها لا تشكل خطرا على جسم الإنسان ".

