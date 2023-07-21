تناول أطعمة خفيفة.. هاني الناظر يقدم نصائح لمواجهة الحر: الاستحمام بمياه باردة

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، نصائح لمواجهة الموجة الحارة العالية، منها ارتداء ملابس قطنية 100% للتخفيف من شدة الحرارة، ولابد من ارتداء غطاء للرأس، والابتعاد عن حرارة الشمس حتى الساعة الثالثة عصرًا، والاستحمام بمياه باردة.



وأكد هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، ويذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة، أن الاستحمام بالمياه الساخنة يساعد على تمدد الجلد، مما يشعرنا أكثر بحرارة الطقس.

تناول أطعمة خفيفة



وطالب استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بتناول السلطة الخضراء يوميًا على الفطار، والابتعاد عن المخللات والأملاح حتى الانتهاء من الموجة الحارة، وتناول أطعمة خفيفة، والاستغناء عن تناول السكريات بالفواكه، خاصة أن الصيف يحتوي على العديد من أنواع الفاكهة.



وأوضح هاني الناظر، أنه لابد من التهوية باستمرار، وعدم الجلوس أمام التكييف مباشرة خاصة أثناء تعرق الملابس، وعدم تناول المياه إذا تعرضت للحرارة العالية، منوهًا بأن البلاستيك يتفاعل مع المياه في درجات الحرارة العالية.