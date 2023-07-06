عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح البحر .. روشتة الدكتور هاني الناظر للمصيفين

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق أستاذ الأمراض الجلدية، إن هناك بعض النصائح التى تساعد على الاستمتاع بالمصيف دون التعرض لأى مشاكل. 

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول


وأضاف الناظر فى منشور عبر صفحته الرئيسية على فيسبوك، أن هناك بعض الأشياء التى يجب على المصيفين إحضارها عند الذهاب للبحر فى الصيف لتجنب أى مشاكل صحية مثل خبطة الشمس وحروق الجلد ولدغات القنديل. 

وأضاف هانى الناظر قائلا “جهز برنيطتك الخفيفة على رأسك ونظارتك الغامقة على عينك ولبسك القطن الخفيف على جسمك وكريمك الواقي على جلدك وزجاجة المياه في ايدك وزجاجة الخل في جيبك ”.

واستكمل الناظر حديثه “ادخل الشاطئ بصدر مفتوح لا شمس تحرق بشرتك ولا ضوء يتعب عينك ولا حر يعطشك ولا قنديل يلسعك”.

ونصح هانى الناظر جمهوره مازحا " اسمع نصيحتي كطبيب سواء كنت هاتروح البحر الأحمر أو الأبيض أو هتروح الساحل الطيب أو الشرير" .

هاني الناظر البحر الدكتور هاني الناظر نصائح للمصيف الساحل الطيب الساحل الوقاية من أضرار الشمس نصائح للبحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

موضوعات متعلقة

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تمكنك من السيطرة على القاتل الصامت.. ولهذه الأسباب عليك كتابة المذكرات اليومية

أطعمة تحميك من ارتفاع ضغط الدم .. اكتشفها

انتبه.. هذه العلامات تكشف ارتفاع الكوليسترول

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: 250 مليون جنيه لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال في القانون

طارق الشناوي: كريم عبد العزيز رقم 1 في مصر يليه أحمد عز

قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ