نصائح البحر .. روشتة الدكتور هاني الناظر للمصيفين

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق أستاذ الأمراض الجلدية، إن هناك بعض النصائح التى تساعد على الاستمتاع بالمصيف دون التعرض لأى مشاكل.



وأضاف الناظر فى منشور عبر صفحته الرئيسية على فيسبوك، أن هناك بعض الأشياء التى يجب على المصيفين إحضارها عند الذهاب للبحر فى الصيف لتجنب أى مشاكل صحية مثل خبطة الشمس وحروق الجلد ولدغات القنديل.

وأضاف هانى الناظر قائلا “جهز برنيطتك الخفيفة على رأسك ونظارتك الغامقة على عينك ولبسك القطن الخفيف على جسمك وكريمك الواقي على جلدك وزجاجة المياه في ايدك وزجاجة الخل في جيبك ”.

واستكمل الناظر حديثه “ادخل الشاطئ بصدر مفتوح لا شمس تحرق بشرتك ولا ضوء يتعب عينك ولا حر يعطشك ولا قنديل يلسعك”.

ونصح هانى الناظر جمهوره مازحا " اسمع نصيحتي كطبيب سواء كنت هاتروح البحر الأحمر أو الأبيض أو هتروح الساحل الطيب أو الشرير" .