تحذير .. هاني الناظر يكشف عن أفضل العادات في الحر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث منشور عن الايام الحارة القادمة

وقال الناظر " في هذه الايام شديدة الحرارة ماهو افضل مشروب ؟ هو الماء

وافضل طعام؟ السلاطة الخضراء وافضل ملابس ؟ القطنية فاتحة اللون ..وافضل صابون للاستحمام ؟صابونةالجلسرين وافضل درجة حرارة مياه للاستحمام ؟ الماء البارد ..وافضل وقت للتعرض لاشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا .

وافضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟ كاب علي الرأس او شمسية اليد ..وافضل عدد ساعات نوم ؟ثمانية متواصلة

وتذكروا عدم الجلوس بملابس مبتلة بالعرق امام المراوح واجهزة التكييف واستمتعوا بالصيف وابتعدوا عن مشاكله