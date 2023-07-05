عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير .. هاني الناظر يكشف عن أفضل العادات في الحر

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث منشور عن الايام الحارة القادمة 

 

وقال الناظر " في هذه الايام شديدة الحرارة ماهو افضل مشروب ؟ هو الماء 

 

 وافضل طعام؟ السلاطة الخضراء وافضل ملابس ؟ القطنية فاتحة اللون ..وافضل صابون للاستحمام ؟صابونةالجلسرين وافضل درجة حرارة مياه للاستحمام ؟ الماء البارد ..وافضل وقت للتعرض لاشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا .

وافضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟ كاب علي الرأس او شمسية اليد ..وافضل عدد ساعات نوم ؟ثمانية متواصلة 

وتذكروا عدم الجلوس بملابس مبتلة بالعرق  امام المراوح واجهزة التكييف واستمتعوا بالصيف وابتعدوا عن مشاكله

التكييف الدكتور هاني الناظر المعهد القومي للبحوث أمراض الجلد أمراض الجلدية هاني الناظر دكتور هانى الناظر الناظر رئيس المعهد القومي للبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

الجمارك تنفي رسميًا خبر وقف استيراد بعض السلع

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب في لبنان

من ميكانيكية لـ إلكترونية.. تعرف على أهم أهداف تطوير إشارات السكك الحديدية

حقيقة تعليمات رئيس مصلحة الجمارك بشأن حظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر

مصرع 25 شخصا وإصابة 17 في حادث مروع بـ المكسيك.. شاهد

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الاعتقالات في جنين

كدا الموظّف هيوفّر راتبه ويستفيد | نداء عاجل من تامر أمين للحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ