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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل طريقة لإصلاح علاقتك مع الله.. داعية يكشف الخطوات

صدى البلد

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن إصلاح العلاقة مع الله تعالى بأن يجعل المرء جميع حركاته وسكناته لله سبحانه، مستحضرا بذلك معيته طوال الوقت، وإن أول أمر عملي يعين على ذلك هو التفكر في خلقه، وإعمال العقل في عظمته وقدرته، وذلك من أسرع السبل لتجديد الإيمان في القلب،  ومن تلك الأعمال التي تجدد الإيمان وتصلح ما فتر من العلاقة مع الله تعالى مساعدة المساكين والفقراء.

وأضاف "صبري" خلال تصريحات تلفزيونية، أنه على الإنسان التوجه إلى ربه بسؤاله الثبات والمعونة، وقدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم- الذي كان من دعائه  يقول "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"؛ بالإضافة إلى المواظبة على صلاة قيام الليل فهو من أجل العبادات وأرفعها للدرجات، ترفع همة المؤمن وتزيح عن قلبه الغفلة، وفضلها في أنها سر بين العبد وربه.


وتابع: "قراءة القرآن فكلام الله تعالى دواء لأمرض القلوب وأسقامها، والفتور أحد هذه الأمراض، وقراءة القرآن علاج نافع لها"؛ إلى جانب المواظبة على الأذكار والتسبيح فهو دليل على صحوة القلب وصحة الإيمان، وهي صفة ملازمة للمؤمنين، ودالة على الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وفضل الذكر عظيم ويدل على عظم أثره.

أوضح ، أن العبد إذا أخطأ عليه التوبة والاستغفار، أم الذرية فأمرهم إلى الله، أما الأولاد مسئولية الأب أن يربيهم تربية ، إذا أهمل في تعليمهم وكان هناك تقصير منه فستكون النتيجة سيئة.

وأضاف أن ربط  تقصير الوالد وذنوبه وعصيانه على أن النتيجة يكون الأولاد أيضا عصاة ومقصرين غير صحيحة.
 

العلاقة مع الله الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي تجديد الإيمان قراءة القران قيام الليل صلاة قيام الليل

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