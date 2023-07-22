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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشن هجوما على أوكرانيا وأمريكا بعد القصف بـ الذخائر العنقودية

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية ضد المدنيين يؤكد عدم سيطرة أمريكا على "دميتها".

يأتي ذلك تعليقًا على ما أعلنته وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن مقتل مراسلها روستيسلاف جورافليف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوريجيا.

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على مقتل أحد الصحفيين بزابوريجيا، مؤكدة أن كل المؤشرات بخصوص الهجوم الأوكراني الذي استهدف مجموعة من الصحفيين تدل على أنه ليس صدفة وأن نظام كييف يواصل إرهابه.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا إن مقتل المراسل العسكري لوكالة أنباء "نوفوستي" يؤكد استمرار النظام في كييف في ممارسة إرهابه الإجرامي، مبينة أن "لا شكوك هنا في أن الهياكل الدولية تفضل غض الطرف عن الجريمة الشنيعة ضد الصحفيين الروس".

وأكدت المتحدثة أن المسؤولين عن التنكيل بالصحفي الروسي سيتلقون العقاب، حيث يتقاسم ذلك معهم المسؤولون عن توريد الذخائر العنقودية لقوات كييف.

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