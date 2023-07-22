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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رباعي مصر في الدور الرئيسي لسلاح السيف رجال ببطولة العالم بإيطاليا

منتخب مصر
منتخب مصر

تأهل المنتخب المصري لسلاح السيف رجال بكل لاعبيه وهم زياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز ومحمد عامر إلى دور الـ 64 الرئيسي ببطولة العالم في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتأهل زياد السيسي لدور الـ 64 الرئيسي مباشرةً بصفته المصنف رقم 12 عالميا فيما خاض باقي اللاعبين الأدوار التمهيدية حيث استطاع مدحت معتز التأهل لهذا الدور بعد الفوز في 6 مباريات في دور المجموعات كما تأهل محمد عامر لهذا الدور بعد الفوز في كل مبارياته بدور المجموعات .

فيما تأهل أدهم معتز لهذا الدور بعد الفوز على ديفيد فرامجارزتس  لاعب إسرائيل بنتيجة 15-12 في دور الـ 64 التمهيدي .

ويترأس البعثة كل من نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني وعضو مجلس إدارة الاتحاد ميرفت حسنين، كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي.

ويشرف على فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.

المنتخب المصري زياد السيسي سلاح السيف

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