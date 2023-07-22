القبة الحرارية.. كيف أثرت التغيرات الماخية على 70% من محصول البطاطس في العراق؟

تأثرت جميع دول العالم بلا استثناء بالظواهر الجوية المتطرفة التي ظهرت مؤخراً كنتيجة للتغيرات المناخية، حيث يشهد العالم هذه الايام موجات حر شديدة أقت بظلالها سلباً على مختلف القطاعات ، ومن بينها القطاع الزراعي.

محصول البطاطس في العراق

محصول مهدد بالعراق

وفقاً لمنصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وتصبح الأجواء شديدة الحرارة في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

وفي العراق تاثر محصول البطاطس بارتفاع درجات الحرارة وأتلفت الكثير من المحاصيل حيث قال المزارع العراقي حسين إدريس إن محصول البطاطا الخاص به في الموصل تضرر كثيرا وأتلف ما يصل إلى 70% منه هذا العام حسب قوله.

ويوضح إدريس أن الموجة الحارة الحالية، التي تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الموصل، ألحقت ضررا بالغا بمحصوله الذي لم ينج منه سوى نحو 30 بالمئة فقط، مشيرا إلى أنه اضطر كذلك لبيع هذه النسبة بالخسارة.

ويعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم "القبة الحرارية"، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.

محصول الارز في آسيا

تأثر محصول هام في آسيا

حذر الخبراء من أن إنتاج الأرز في جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث من المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر دفئًا وجفافًا بسبب ظاهرة النينيو المبكرة عن المعتاد إلى إعاقة إنتاج الأرز في جميع أنحاء آسيا ، مما يضر بالأمن الغذائي العالمي في عالم لا يزال يعاني من آثار الحرب في أوكرانيا.

وهذا آثار قلق لمزارعي الأرز ، لا سيما في آسيا حيث يُزرع ويؤكل 90٪ من أرز العالم ، لأن ظاهرة النينو القوية عادة ما تعني هطول أمطار أقل للمحصول العطشى.

قال عبد الله مأمون ، محلل الأبحاث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أو المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، إن هناك بالفعل "أجراس إنذار" ، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأرز بسبب النقص في الإنتاج، و كان متوسط ​​سعر الأرز الأبيض المكسور بنسبة 5٪ في يونيو في تايلاند أعلى بنحو 16٪ من متوسط ​​العام الماضي.

وانخفضت المخزونات العالمية منذ العام الماضي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفيضانات المدمرة في باكستان ، وهي مصدر رئيسي للأرز.

وقد يؤدي النينو هذا العام إلى تضخيم مشاكل أخرى للبلدان المنتجة للأرز ، مثل انخفاض توافر الأسمدة بسبب الحرب وقيود بعض البلدان على تصدير الأرز.

وحذر تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث "بي إم آي" من ميانمار وكمبوديا ونيبال بشكل خاص.

بعض البلدان تستعد لنقص الغذاء، فكانت إندونيسيا من بين الأكثر تضررا من قرار الهند تقييد صادرات الأرز العام الماضي بعد هطول أمطار أقل مما كان متوقعا وأدت موجة حرارة تاريخية إلى حرق القمح ، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.

كما قال بو دامن ، مسؤول الموارد الطبيعية في منظمة الأغذية والزراعة ومقرها بانكوك ، تايلاند، إن بعض الدول ، مثل إندونيسيا ، قد تكون أكثر عرضة للخطر في المراحل الأولى من هذه الظاهرة.

درجات الحرارة في أوروبا

تأثر المحاصيل الزراعية في أوروبا

تواجه ايضاً دول أوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا واليونان، موجات حر شديد يتوقع أن تصل معها درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 48 درجة مئوية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في الايام القليلة الماضية خريطة لمناطق الجفاف لهذا الصيف تتضمن تحذيرا من الجفاف في شمال أوروبا، مما يهدد باندلاع الحرائق، ويؤثر على الإنتاج الزراعي في معظم أوروبا.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي للجفاف، أن 42% من الأراضي في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة تخضع لتحذير كهرماني، مما يعني أن الأرض جفت بسبب نقص الأمطار، وهناك 4% أخرى من أراضي الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب قصوى للجفاف، حيث تعاني المحاصيل والنباتات.

وتعمل الظروف الجافة والحارة على زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات، حيث يكون الخطر متوسطا أو مرتفعا عبر معظم أنحاء أوروبا، ومتطرف في إسبانيا والبرتغال.

وقالت المنظمة إن الجفاف ضرب بشكل مختلف في الجنوب إلى شمال القارة، يعاني جنوب أوروبا من جفاف مطول، لكنه بدأ الآن في التعافي إلى حد كبير بفضل هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، ويبقى الاستثناء في إسبانيا والبرتغال المنتجين الرئيسيين للأغذية، حيث لم تكن الأمطار الأخيرة كافية لتعويض آثار الطقس الجاف السابق وموجات الحر الممتدة.

وأفادت بأن الغذاء والمحاصيل "تأثرت بشكل كبير" في منتصف موسم الزراعة، وفي هذه الأثناء، يحدث جفاف جديد في شمال القارة، حول بحر البلطيق، والدول الاسكندنافية، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وألمانيا بعد نقص حاد في الأمطار، بما يثير المخاوف بشأن كيفية نمو المحاصيل.

وتشير التوقعات الموسمية إلى أن الصيف يكون أكثر دفئًا من المتوسط بالنسبة لمعظم القارة، بعد أن شهد العالم أشد درجات حرارة أسبوعا في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن يونيو إلى أغسطس 2023، من المتوقع أن تكون الظروف أكثر جفافا من المتوسط في جنوب الدول الاسكندنافية وجنوب المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا ومناطق بحر البلطيق، ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر رطوبة من المعتاد في مناطق البحر الأبيض المتوسط.

و كذلك قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن موجات الحر تجتاح أوروبا والولايات المتحدة والصين، وتم تسجيل الأعلى حرارة عالميا على الإطلاق فى بداية شهر يوليو.

وذكرت الصحيفة أن موجة الحر التى ضربت أوروبا فى عام 2018 قد أدت إلى فساد محاصيل هائل وخسارة فى الغلة بلغت 50% فى مناطق وسط وشمال أوروبا.

وقال جون مارشام، أستاذ علم الطقس فى جامعة ليدز البريطانية، إن النظام الغذائى عالمى، وهناك مخاطر متزايدة بخسائر هائلة متامنة فى المحاصيل الزراعية بمناطق مختلفة فى العالم، والتى ستؤثر حقا على إتاحة الغذاء وأسعاره.

وفى عام 2022، أدت درجات الحرارة القياسية فى الولايات المتحدة إلى فساد الخضروات والفاكهة فى الزراعات.

ومن المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر تكرارا بمعدل 12 مرة بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات ما قبل الاحتباس الحرارى.