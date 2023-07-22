استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد توضح تفاصيل الطقس غدًا الأحد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم عن حالة الطقس، غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 42 25

نخل 40 20

كاترين 36 18

الطور 38 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 23

السلوم 35 23

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 43 27

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30